محمد صبحي ينعى سامي فهمي: تلقيت نبأ رحيلك بألم.. كنت صديقا وفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بكلمات مؤثرة، نعى النجم محمد صبحي صديقه الفنان سامي فهمي، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر، وأعلنت شقيقته الفنانة عايدة فهمي خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

صبحي نشر صورتين مجمعتين في إطار واحد، الأولى للراحل بمفرده، والثانية جمعتهما ويظهر فيها سامي وهو يطبع قبلة على الجائزة التي حصل عليها من احتفالية تكريم أقامها الأول بمناسبة مرور 50 عامًا على مسيرته الفنية، وكرم فيها عددا كبيرا من رفاق المشوار.

وعلق صبحي "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعاً صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي . لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسى.. وشريط الذكريات بيننا لم يتوقف آخرها من اسبوعين.. رحمة الله عليك".

وتابع " كنت صديقا وفيا مخلصا عطوفا علي من حولك واولهم أنا.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته.. وللأسرة الصبر والسلوان.. عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي شقيقة سامي وإلى أسرته زوجته وابنته".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل أن يهاجر إلى أمريكا ويعيش بها حوالي 30 عامًا، ومن أشهر أعماله: مسرحية الدخول بالملابس الرسمية، فيلم اعتداء، مسلسل حكاية ميزو، مسلسل أيام، مسلسل بنك الحظ.