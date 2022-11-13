إيرادات السبت.. "تحت تهديد السلاح" يحافظ على الصدارة و"تسليم أهالي" قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "تحت تهديد السلاح"، "هاشتاج جوزني"، "الهيبة"، وحققت أمس السبت 12 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 453 ألفا و902 جنيه، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 179 ألفًا و808 جنيهات، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثاني، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 100 ألف و569 جنيها.

وحصل على المركز الثالث فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 95 ألفا و611 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 35 ألفا و711 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 29 ألفا و414 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 8 آلاف و212 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز السابع يأتي فيلم "الهيبة" بطولة تيم حسن، محققا 1628 جنيها.

وفاز بالمركز الثامن فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 1618 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز التاسع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 1331 جنيها.