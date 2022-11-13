فرح يوسف تطرح أغنية "مسؤولة منك" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغاني الفنانة السورية فرح يوسف، أغنية "مسؤولة منك" حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على يوتيوب.

وجاءت أغنية "مسؤولة منك" باللهجة اللبنانية وبقالب غنائي رومانسي، وقدمت فرح جرعة من الرومانسية بأغنيتها الجديدة التي تميزت بالنص الغنائي الذي سلط الضوء على الحب من نظر المرأة.

وجاء اللحن رومانسياً من حيث القالب الموسيقي، وصدرت أغنية "مسؤولة منك" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره في لبنان.

أغنية "مسؤولة منك" من كلمات يحيى صالح وألحان أحمد بركات وتوزيع كريم عوض.