سامي فهمي كتب شهادة نجاحه بـ"شاكر فضله" وأصبح عمدة المصريين بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"شاكر فضله" لقب اشتهر به الفنان الراحل سامي فهمي، الذي أعلنت عن وفاته شقيقته الفنان عايدة فهمي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة: أخويا سامي فهمي ..البقاء لله.

وحفل مشوار حياة الفنان الراحل سامي فهمي، بالعديد من النجاحات والمفارقات، قبل وبعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدراسة الإخراج بناء على نصيحة الفنان حسين فهمي.

في التقرير التالي نرصد، أبرز ملامح مشوار الفنان الراحل..

- عام 1974 تخرج الفنان سامي فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ مشواره ، من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، وشارك في فيلم "زائر الفجر".

- عام 1976، نال الفنان الراحل شهرة كبيرة، عقب مشاركته مع الفنان محمد صبحي، في مسلسل "فرصة العمر"، حيث قدّم أشهر شخصياته "شاكر فضله".

- شارك سامي، في بطولة، أفلام: "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، فضلا عن مسلسل "حكاية ميزو" وقدّم شخصية "سلطان" الشهيرة.

- عام 1983، شارك في مسلسلات "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لدراسة الإخراج، بناء على نصيحة الفنان حسين فهمي، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما.

- تزوج الفنان الراحل، خلال تواجده في امريكا، التونسية نوسة بن رمضاني، وانجب منها ابن، وابنة، وحصل على الجنسية الأمريكية.

- أقام سامي فهمي، في أمريكا مطعم باسم Queen of Egypt ليمارس فيه هواية الطبخ، وافتتح سلسلة من المطاعم.

- أطلق عليه المصريون في نيويورك لقب "عمدة المصريين" إذ حرص على ان يكون 90% من عمال سلسلة مطاعمه من المصريين.

- بعد غياب 30 عاما عاد إلى مصر في عام 2010، وشارك في مسلسل "أنا عندي حلم".

- عام 2018 ، قرر الفنان الراحل سامي فهمي، الاستقرار في مصر، وشارك في مسلسل الرسوم المتحركة يوسف الصديق عام 2019 وفيلم ورقة جمعية عام 2020.

- الفنان الراحل سامي فهمي، تم تكريمه من رفيق مشواره الفنان محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن" التي كرم فيها كل الفنانين الذين شاركوه أعماله.