إعلامية مصرية عن حسام حبيب: “مظلوم وغلطان إنك رجعت لشيرين تاني”

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - كشفت الإعلامية مروة صبري عن رأيها بعد عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب على الرغم من الخلافات والأزمات التي شهدتها علاقتهما، مشيرة إلى أن المظلوم في هذه العلاقة هو حسام حبيب وأخطأ في قرار عودته إليها .

قالت مروة صبري في حلقة برنامجها “قعدة ستات” المذاع عبر قناة “القاهرة اليوم”: “بعد كل اللي شوفناه ده حسام حبيب مظلوم وانت اللي غلطان ان انت وافقت ترجع لشيرين تاني” .

تابعت: “انت حر بعد كده في اللي هيتعمل فيك، بعد كده لما يتقال عليك انك بتاخد فلوس وعارفها مصلحة عشان هي شيرين عبد الوهاب وانت مطرب لسه اسمك مش ادها اوي استحمل، لما يتقال عليك انك سرقت عربيات ومدمر حياتها وحياة بناتها وضربتهم استحمل” .

أضافت: “لما أي حاجة تطلع تتقال عليك متبقاش تزعل، خلاص انت حصل فيك مرة واتنين وفي الآخر رايح تاني تكتب كتابك على شيرين، أنا الصراحة مستغربة” ,

وعلقت مروة صبري على موقف والد حسام حبيب من عودة نجله إلى شيرين قائلة: “الإفيه الأعلى أبو حسام حبيب كان من إسبوعين عمال يقوله انت تربية ست والكلمة استفزت مصر والعالم كله ودمرت حياة شيرين وواقف معاها ضد ابنه” .

واصلت: “تعالوا شوفوا النهاردة أبو حسام حبيب قال مبروك رجوعهم واتمنى تجيبولي حفيد بسرعة .. هو احنا مين ولا احنا فين ولا احنا بنهزر وبنلعب ولا انتوا بتستخفوا بعقل الجمهور” .

https://www.facebook.com/watch/?v=680883160263751&t=169

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت في مداخلة هاتفية يوم الجمعة الماضية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عن عودتها إلى الفنان حسام حبيب، وأنه تم عقد قرآنهما يوم الخميس بحضور المقربين منهما فقط .

وقدم حسين حبيب تهانيه لنجله حسام حبيب على عودته لشيرين عبد الوهاب وزواجهما مرة أخرى، معربا عن تمنياته بأن يرزقهما الله بطفل قريبا يكون حفيدا له .

كتب حسين حبيب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في تعليقه على ذلك قائلا: ” ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير أفرح بيه” .