شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. شباك التذاكر المصرى يحقق 453 ألف جنيه ليلة أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى دور العرض السينمائي إيرادات نسبية، وبلغت 453,902 ألف جنيه ليلة أمس السبت، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 8 أفلام وهم "تسليم أهالى، وأشباح أوروبا وفضل ونعمة، وهشتاج جوزنى، وتحت تهديد السلاح، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها منذ عيد الأضحى الماضى وهى "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، وننشر إيرادات الأفلام أمس وإجمالى ما حصده كل فيلم منذ انطلاق عرضه.

تحت تهديد السلاح: 179,808

من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

هشتاج جوزنى: 95,611

فيلم "هاشتاج جوزني" أمير المصري ومايان السيد وصابرين وبيومي فؤاد

فضل ونعمة: 100,569

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أشباح أوروبا: 1,331

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى .

تسليم أهالى حقق: 1,618

الفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

كيرة والجن: 35,711

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

عمهم: 29,414

العمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.

بحبك: 8,212

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.