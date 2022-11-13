شكرا لقرائتكم خبر عن متجاوزة أزماتها.. وصلة هتاف من شاكيرا لتشجيع ابنها أثناء مباراة بيسبول "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت شاكيرا أنها أم عظيمة، يوم السبت، عندما شوهدت تشجع ابنها البالغ من العمر تسع سنوات، بحماس شديد أثناء خوضه مباراة البيسبول من الخطوط الجانبية، متجاوزه الأثار النفسية السيئة التى تمر بها إثر المشاكل التى بينها وبين زوجها السابق بيكيه، حيث كانت المطربة البالغة من العمر 45 عامًا ترتدى زى مبهج وتقفز فرحًا، مع قبعة ذات العلامه التجارية للفريق وهى تجلس فى المدرجات، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.



شاكيرا

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من تأكيدها أنها توصلت مع شريكها السابق جيرارد بيكيه إلى اتفاق حضانة بشأن ميلان وابنتهما ساشا، سبع سنوات، بعد انفصالهما في وقت سابق من هذا العام، حيث تخطط المغنية للانتقال إلى ميامي في عام 2023.

وقفت شاكيرا بجانب ملعب البيسبول لمشاهدة ابنها ميلان يلعب لنادى بيسبول برشلونة، مرتدية سترة حمراء زاهية مع شعار برشلونة لكرة البيسبول والكرة اللينة في المقدمة.



شاكيرا وابنها



شاكيرا تشجع ابنها

وفى سياق مختلف، يشار إلى أن شاكيرا، أثارت إعجاب الملايين حول العالم - فى وقت سابق - بفيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهى تقوم ببعض التمارين والعلاج الطبيعى لساقى والدها وتدربه على تحريكهما وغمرتها الفرحة فى الفيديو عندما استطاع والدها تحريك رجليه بشكل طبيعى بمفرده لدرجة أنها قبلتهما وعلقت شاكيرًا على الفيديو قائلة: "هذه هى الحياة ما بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين".



شاكيرا



شاكيرا فى وصله تشجيع لابنتها

كانت شاكيرا محط أنظار الجميع بعدما أعلنت فى يونيو الماضى انفصالها عن زوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسبانى وأفادت أنباء وقتها إلى أن انفصالهما بسبب خيانة بيكيه لها.

ومنذ أسابيع، طرحت المطربة الكولومبية شاكيرا أغنية جديدة بعنوان "Monotonia" وتعنى بالعربية "الرتابة" وهى أول أغانيها منذ الانفصال عن بيكيه ورجح كثير من المتابعين أن شاكيرا تشير إلى حبيبها السابق بسبب طريقة أدائها فى الأغنية إضافة إلى كلماتها الحزينة.