بعد ان أثارت الجدل بحديثها عن ميول تامر حبيب الجنسية.. ايناس الدغيدي ترد على منتقديها برسالة قوية!

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:43 صباحاً - ردت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي برسالة قوية بعد الأزمة التى أثارتها بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبييب وميوله الجنسية مؤكدة أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين اصدقائها، حسب تعبيرها.

وكتبت إيناس الدغيدي، على حسابها على انستغرام: إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالو من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة صحفية ، ردا على سؤال أن: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة.

وقالت ايناس الدغيدي: “كلنا منحب تامر حبيب وانا ببعد عنه كلام كثير وبقوله حتجوزك يعني بس والله تامر حبيب شخصية جميلة”.

وتابعت “يمكن يكون تامر حبيب شخصية خاصة بنفسه بحياته وتركيبته بس هو في تعاملاته مع الناس ليه نحن منبص في حاجات متخصاناش اوي وبص النهاردة العالم كله متجه لايه وانا شايفة الموضوعات دي مش طبيعية بس لو حصلت واتوجدت في حد مش حتعرف ترفضه”.

كما أكدت إيناس الدغيدي ان لديها العديد من الاصدقاء مثل تامر حبيب قائلة “انا لي علاقات صحاب جدعان معايا طول عمري من انا وصغيرة شايفاهم وكانوا ناس مهمين رسامين وناس من عندنا من الفن كانوا مهمين ما كانوا بقولوا بس احنا كنا عارفين ما لازم يجهروا بالقصة كانوا زمان”.