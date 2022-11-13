شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي التي أعلنت خبر رحيله عبر صفحتها علي الفيس بوك منذ دقائق قائلة : أخويا سامي فهمي ..البقاء لله.

سامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر" حيث قدّم دور "شاكر فضله" مع الفنان محمد صبحي عام 1976.

وشارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام: "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، فضلا عن مسلسل "حكاية ميزو" وقدّم شخصية "سلطان" الشهيرة.

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما.

وكان اخر تكريم للراحل سامي فهمي من قبل الفنان الكبير محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " التي كرم فيها كل الفنانين الذين شاركوه أعماله ، وكان من ضمنهم الفنان سامي فهمي .