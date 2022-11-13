شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض فيلم 19-ب فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم المصري 19-ب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 الني تنطلق يوم الأحد 13 نوفمبر الجاري، إذ من المقرر أن يعرض الفيلم 3 مرات ضمن فعاليات المهرجان.

ويعرض فيلم 19 – ب للمرة الأولى يوم 17 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويعاد عرضه يوم 18 نوفمبر في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، بينما يعرض للمرة الثالثة في سينما الزمالك يوم 19 نوفمبر.

فيلم 19 -ب من إخراج أحمد عبد الله الذي يعد من المخرجين البارزين على الساحة السينمائية المصرية حاليًا، وكانت أفلامه حاضرة منذ البداية ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي. ففي عام 2009 حصل فيلمه "هيليوبوليس" على تنويه خاص بمسابقة الأفلام العربية، وفي 2010 نال فيلمه "ميكرفون" جائزة أفضل فيلم عربي، وفي 2018 شارك فيلمه "ليل/خارجي" في المسابقة الرسمية.

تدور أحداث فيلم 19-ب حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.

وقال المخرج أحمد عبد الله عن فيلم 19-ب: أعتبر نفسي محظوظًا للتعاون مع فريق عمل الفيلم الذين عملوا على الفيلم بشغف، وفخور إني لأول مرة أتعاون مع مصممة الأزياء القديرة ناهد نصر الله، والعمل مع الممثلة والمنتجة يارا جبران للمرة الأولى كمنتج منفذ للفيلم، أيضا هذا هو تعاوني الثالث مع المونتيرة سارة عبد الله والثاني مع مصمم الصوت محمد صلاح، وأعتقد أن الفيلم سيحمل مفاجآت كبيرة فيما يخص فريق العمل والممثلين.