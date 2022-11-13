نادية الجندي: "الوش التاني أكتر من رائع وسعيدة بتطور هيئة الترفيه بالسعودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضرت الفنانة نادية الجندي مسرحية "الوش التاني" بطولة الفنانة منى زكي، والتي تم افتتاحها في المملكة العربية السعودية أول أمس الجمعة 11 نوفمبر.

ونشرت نادية صورًا تجمعها بـ منى في كواليس العرض، وظهر معهما الفنان أشرف زكي والإعلامي عمرو الليثي، معلقة "سعيدة بحضوري أمس عرض المسرحية الجديدة (الوش التاني)، في موسم الرياض، ببارك لصديقتي وحبيبتي، منى زكي على العرض الأكتر من رائع وسعيدة بالتطور الذي تشهده الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ".

مسرحية "الوش التاني" بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وغيرهم.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.