عايدة فهمي تعلن وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي صباح اليوم الأحد ١٣ نوفمبر الفنان الكبير سامي فهمي، وأعلنت الخبر شقيقته الفنانة الفنانة عايدة فهمي.

عايدة نشرت صورة سامي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وعلقت عليها "اخويا سامي فهمي.. البقاء لله".

جدير بالذكر أن سامي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية مع كبار نجوم الفن في بداياته، منها مسرحية الدخول بالملابس الرسمية مع الفنانة سهير البابلي والفنانة إسعاد يونس والفنان أبو بكر عزت، كما شارك في مسلسل برج الحظ مع الفنان محمد عوض، فيلم اعتداء مع الفنان حسين فهمي، مسلسل الأيام مع الفنان أحمد زكي، قبل أن يسافر إلى ويعيش فترة طويلة خارج مصر.