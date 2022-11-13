طارق صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته شيري عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان طارق صبري رسالة رومانسية لزوجته الفنانة شيري عادل.

ونشر صبري صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "أنت الوحيد اللي في قلبي".

واحتفل الفنان طارق صبري بعقد قرانه على الفنانة شيري عادل، أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على أقارب العروسين فقط.

يذكر أن شيري عادل شاركت في مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندا موسى، وحجاج عبد العظيم وغيرهم، وتم تصويره في لبنان.