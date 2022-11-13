18 نوفمبر.. راغب علامة يحيي حفلا في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن حفله الغنائي الجديد في مصر، والذي من المقرر إقامته مساء يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري.

ونشر راغب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الملصق الدعائي الخاص بالحفل، معلقا "مُجدّداً إلى أم الدنيا.. ١٨ نوفمبر على مسرح زد بارك بالشيخ زايد في مصر الحبيبة".

جدير بالذكر أن راغب علامة أحيا لأول مرة حفلا ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي اختتمت فعالياته في نوفمبر الجاري، وشارك في إحياء حفلات الدورة الأخيرة، كوكبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: أصالة، هاني شاكر، محمد الحلو، علي الحجار، محمد منير، عاصي الحلاني، جنات، فؤاد زبادي، كارول سماحة، مي فاروق، ديانا حداد، نادية مصطفى.