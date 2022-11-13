بكلمات مؤثرة.. دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة دنيا عبدالعزيز والدتها التي رحلت عن عالمنا يوم 12 أبريل 2020، بكلمات مؤثرة.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وكل يوم يمر أصعب من اللي قبله، واحد وثلاثون شهر".

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وذلك 12 أبريل 2020.

وعلقت: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".

جدير بالذكر أن الفنانة دينا عبدالعزيز شاركت في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز).