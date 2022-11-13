بوسي شلبي تحيي الذكرى السادسة لوفاة محمود عبدالعزيز.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى السادسة لوفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، التي حلت أمس 12 نوفمبر الجاري.

ونشرت بوسي مقطع فيديو لصور تجمعها بالراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومزجت بوسي الصور بأغنية "حبيبي يا" للمطرب محمد فؤاد، وعلقت "مهما مرت السنين حبك في قلبي حتى نلتقي يا أحلى أيام العمر في الذكرى السنوية، ندعو لك بالرحمة، الفاتحة".

وانهالت تعليقات النجوم، وكتبت ميساء مغربي: "الله يرحمه ويغفر له ويربط على قلبك"، وعلقت سوزان نجم الدين: "الله يرحمه ويغفر له"، وكتبت سوسن بدر: "الله يرحمه ويصبر قلبك وتعيشي وتفتكري".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.