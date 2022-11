شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيرارد بتلر الـ52.. منقذ البيت الأبيض من كوريا واشتهر بتلك المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم جيرارد بتلر بعيد ميلاده الـ 52 وسط احتفاء من كل محبيه حول العالم بعدما حفر اسمه كواحد من أهم نجوم هوليود، واكثرهم شهرة بفضل موهبته الكبرى، إذ قدم سلسلة من أهم الأعمال خلال السنوات الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، وذلك منذ ظهوره على الساحة الفنية في هوليود منذ عام 1997.. ومن أبرز أفلامه Gods Of Egypt، The Games Of Their Lives،One More Kiss، The Ugly Truth وغيرهم.



بتلر

جيرارد بتلر الذى ولد زي النهارده وتخطى الخمسين يعتبر من أكثر نجوم هوليود وسامة، مما خلق له شعبية كبيرة أيضًا.

علي جانب آخر يعد فيلم Angel Has Fallen، والذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام بدأها بفيلم Olympus Has Fallen، الذي طرح في عام 2013، ثم تبعها بفيلم London Has Fallen عام 2016، وأخيرًا الجزء الثالث Angel Has Fallen الذى طرح في الـ 23 أغسطس من العام الجارى من أهم السلاسل التي عرضت في الألفية الجديدة وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات، والذى بدأها بدوره الشهير الذى ينقذ فيها الرئيس الأمريكى من يد عصابات من كوريا الشمالية ممن استطاعوا وضع يديهم على البيت الأبيض واختطاف الرئيس الأمريكى.



جيرارد بتلر

كما يستعد باتلر لفيلم آخر يحمل اسم plane، والذى يلعب فيه دور طيار، يتعرض لحادث بالطائرة، يعقبه خطف الراكبين، وطلب فدية، إلا أنه كعادته له رأى آخر في انقاذ المسافرين.