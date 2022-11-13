شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحيى حفلاً غنائيًا في الكويت 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم سعد لمجرد، حفلاً غنائيًا، في دولة الكويت، يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 236 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور وفيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرا "من أول دقيقة"