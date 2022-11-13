شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلاً موسيقيًا، في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، اليوم الأحد، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر مقطوعاته الموسيقية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً، خلال الحفل الذى أحياه على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، بحضور أكثر من 2000 شخص، وتفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها (الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثانى، وعارفة، وغوايش، وفيها حاجة حلوة)، وقدم عمر خيرت تحية للجيش والشرطة خلال الحفل.