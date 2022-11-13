مع مصطفى شعبان.. رانيا يوسف تتذكر مشهد من مسلسل "عائلة الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة رانيا يوسف ذكرياتها مع مسلسل "عائلة الحاج متولي" بمشهد جمعها بالفنان مصطفى شعبان.

ونشرت رانيا مقطع فيديو من المشهد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة "لما تبقي رومانسية بس هو دبش".

مسلسل "عائلة الحاج متولي" عرض 2001، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، فادية عبدالغني، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، مونيا، تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.