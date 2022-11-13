صورة| نورهان تبدأ تصوير مسلسل "حكايات الماميز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت الفنانة نورهان تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "حكايات الماميز"، من إخراج أحمد صالح.

ونشرت نورهان صورة لها وهي حاملة "كلاكيت" العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نورهان على الصورة قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أول يوم تصوير مع المخرج العظيم أحمد صالح في ثالث لقاء لنا بعد مسلسلي الحبيب (بحر)، ومسلسل (ليالينا 80) إنتاج شركة سينرجي العظيمة ودور جديد عليا جدا، ترقبوا".

وشاركت نورهان في مسلسل "يوتيرن"، رمضان الماضي 2022 الذي شارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذي عاد من خلال المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

كما شاركت نورهان في مسلسلات "وجوه، دنيا تانية، اللغز".