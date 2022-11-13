شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد رمزى مصمم أزياء مسلسل العمدة: اخترنا الملابس لتناسب حقيقة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاستايلست سعيد رمزى لـ"الخليج 365"، مصمم الأزياء لـ مسلسل العمدة بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، إنه اختار ملابس الشخصيات لأبطال العمل من الحقيقة، حتى تتناسب مع الأحداث المثيرة في المسلسل، مشيرًا إلى أن العمل تدور أحداثه في حى السيدة زينب، ولذلك كان اختيار الملابس بشكل يتماشى من الشكل العام لكل شخصية.

وأكد رمزى، أن حى السيدة زينب شعبى، ولكن يوجد بداخله اشخاص لديهم الخبرة والذوق في الملابسش، ومش معنى أن المسلسل شعبى فكل الملابس لازم تكون شعبية، على سبيل المثال، شخصية جعفر العمدة التي يقدمها النجم محمد رمضان هي شهصية كبير المنطقة ولديه البزنس الخاص به، ولذلك فهو يلبس موديلات جديدة من البدل والمعاطف وغيرها، كذلك الابطال فلكل شخصية لديها شكل معين ملتزمين به ، حتى تظهر الصورة حقيقة للمشاهد، وهو ما حرص عليه المخرج الكبير محمد سامى .

وأضاف رمزى، أن مسلسل "العمدة" هو بمثابة العمل الثانى، حيث تعاونت مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى في مسلسل "البرنس"، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، حيث تجمعنى كيمايء بينى وبين سامى ورمضان، وأحب العمل معهما، خاصة أن لديهما فكر متطور وفن حقيقى للناس .