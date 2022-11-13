شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنقاذه الرئيس الأمريكى.. جيرارد باتلر ينقذ طائرة من الخطف بفيلمه الجديد PLANE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم PLANE التريلر الرسمي للفيلم الذى يضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم نجم أفلام الأكشن جيرارد باتلر، والذى يعتبر من أشهر الممثلين على مستوي العالم في لعب أفلام الحركة القتالية، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة منها Angel Has Fallen، وغيرها من الأعمال، الذى ظهر فيها وهو ينقذ البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعدما وقع فى يد عصابة من الكوريين.

وأظهر البرومو مدي تطور أحداث الفيلم الذى يتطرق إلى قصة طيار يلعب شخصيته جيرارد باتلر، وفجأة تقع الطائرة في منطقة ما، ويقع الركاب في أزمة عقب خطفهم، الأمر الذى جعل الطيار يحاول بكل الطرق إنقاذهم مثلما يظهر في البرومو.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال جيرارد باتلر هو بطولته لفيلمه الجديد "قندهار"، والذى يحمل توقيع المخرج ريك رومان ووه.

كما ارتبط باتلر خلال العام الجاري وتحديداً فى شهر فبراير بزيارة مصر، إذ جاء فى مفاجأة خلال رحلة استغرقت أيام سافر فيها إلى اسوان، كما حرص على زيارة اهرامات الجيزة وقتها.