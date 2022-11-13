شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيستا سعد تشارك فى "الأصلى" وتجسد دور ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة شاهيستا سعد في بطولة مسلسل "الأصلى" للنجمة ريهام عبد الغفور، والذى انطلق تصويره يوم الثلاثاء الماضى للعرض في شهر يناير المقبل، وتجسد شاهيستا خلال الأحداث شخصية ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور والتي توفت، وتكشف الأحداث علاقة شاهيستا بخالاتها وصراعهم على الميراث.

مسلسل "الأصلى" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة ريهام عبد الغفور، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، يوسف عثمان، تامر نبيل، ولاء الشريف، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل "الأصلى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريهام عبد الغفور في الدراما، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها فايزة، فريدة، فريال، فاروق، فيتحول رباط الإخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

وتشارك شاهيستا سعد في مسلسل "وسط البلد" مع جمال عبد الناصر، فيدرا، سميرة عبد العزيز، ناصر سيف، سماح السعيد، عصام السقا، سمر علام، سلمى غريب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وقدمت في رمضان الماضى مسلسلى "دنيا تانية" مع ليلى علوى، مى سليم، مجدى كامل، و"عودة الاب الضال" مع بيومى فؤاد وعبير صبرى وعدد كبير من الفنانين.