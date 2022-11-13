ستاند أب كوميدي.. فرقة "إيليت" تلتقي بالجمهور على "الماركيه" مساء الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم فرقة إيليت The elite والمكونة من نخبة من ألمع نجوم الـ ستاند أب كوميدي، حفلا على مسرح الماركيه في كايرو فستيفال، الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري.

وتقدم إيليت لجمهورها في القاهرة الجديدة جرعة دسمة من الكوميديا وخفة الدم، وتجمع الفرقة سبعة فنانين: طه دسوقي وخيري وتوفي وحلمي وعصام وأشرف ووليد.

وشهد مسرح الماركيه مؤخرا فعاليات موسم حفلات مهرجان Non Stop Music، جامعا توليفة من الألوان الغنائية والألوان الموسيقية بحفلات متواصلة، ضمت: مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما وبلاك تيما ونوران أبو طالب، ختاما بحفل الفرقة العالمية كايرو ستيبس، وصولا للحفل المنتظر للنجمة أنغام مطلع ديسمبر.