مي عمر تنشر صورا أمام برج "إيفل".. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورًا لها، خلال زيارتها لمدينة باريس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور أمام برج "إيفل"، وعلقت: "باريس".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "لؤلؤ مصر، سندريلا، الآن أصبح لبرج إيفل قيمة، يا أخي ما أجملك والله أحلى من باريس كلها، حلوة، زي القمر، بحبك، قمر باريس".

ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في دور السينما فيلم "تحت تهديد السلاح".

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.