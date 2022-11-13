نيللي كريم تستعرض صورا لها.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نيللي كريم صورًا لها وجمعتها في مقطع فيديو واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومزجت نيللي الصور بإحدى الأغاني الأجنبية، التي التقطتها خلال عطلتها الصيفية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "رائعة، جميلة، مستحيل مستحيل، أوعى التان، الجميل، نيللي بعشقك، بحبك".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان.

كما تشارك نيللي كريم الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "ليه لأ"، العمل مكون من 15 حلقة، ويشارك في العمل كلا من عايدة رياض، معتز هشام، وأحمد طارق، تأليف مريم نعوم، إخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.