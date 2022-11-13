هيفاء وهبي تخطف الانظار بجمبسوت اسود في احدث اطلالة

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار بعد مشاركة، متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
وبينت الصور إطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت ليجن شورت باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشف عن رشاقتها ووزنها المثالى.
يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الماضي، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.
وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها “ولد”، على قناتها بموقع “يوتيوب”.
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