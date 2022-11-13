ياسمين عز تحتفل بعودة شيرين وحسام حبيب: “مفيش كرامة بعد الزواج”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - عبرت الإعلامية المصرية ياسمين عز، عن فرحتها بإعلان مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب عودتها لزوجها حسام حبيب..

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج “كلام الناس” المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر “أنا مش جايه أفرح فيكم، ولا جايه أشمت فيكم، أنا جايه أقولكم، واحد ليَّا، وصفر ليكم، قلبي مفرفح من الفرحة”، متابعة “أنا فخورة بشيرين ومبسوطة بيها وقلبي منتعش من الفرحة بعد عودتها لحسام حبيب وأنا بسقف لها لأنها ست أصيلة وقولنا أن الست ملهاش إلا بيت جوزها”.

وأردفت: “كان نفسي أعمل تسريحة أم العروسة علشان شيرين رجعت لحسام بس قولت ألبس أبيض علشان أحتفل بالخبر ده، وقولنا مفيش كرامة بعد الزواج ومفيش كرامة بين الزوج وزوجته “.

وأضافت “شيرين طبقت كلامي بأن الكرامة تكون داخل الدرج بدليل قولها أحنا مش بنطفش أحنا بنعمر واعتذارها لصوتها العالي ولا كرامة بين الرجل ومراته وربنا يرضى على شيرين دنيا وأخرة”.

وقد اثارت تصريحات ياسمين عز خاصة لناحية الكرامة بين الزوجين استنكار العديد من المتابعات حيث كتبت احداهن”الواحد مو دار من وين يلاقيها من شرين ولا حسام والياسمين قلك ماشي كرامه بين الزوجين” وقالت اخرى”لا بصي حضرتك مهي مريضه زيك ربي يشفيكي ويشفيها والظاهر كانت تسمعلك كتير ربنه يهدك وديتي الوليه فدهيه”.