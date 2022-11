شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون "مرحة" فى أحدث ظهور بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة إيما أستون وهي تتميز بروحها المرحة خلال كواليس فيلمها الجديد، مثلما ذكر تقرير موقع "ديلي ميل"، بعدما ظهرت والابتسامة على وجهها طوال الوقت، بالإضافة للعبها مع الكلب المتواجد في لوكيشن التصوير كما ظهر في الصور التي تم التقاطها لها.



ايما ستون والابتسامة على وجهها

ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة الشهيرة بعد احتفالها بعيد ميلادها مؤخرًا قبل أيام، وتحديدًا الأحد الماضى الموافق الـ6 من نوفمبر والتي تحفل بجماهيرية عريضة بسبب نجوميتها الكبيرة التي اكتسبتها من خلال مسيرة حافلة نالت عنها جوائز عديدة، رغم سنها الصغير إذ أنها لم تتخطِ عامها الـ34 فحسب، ورغم ذلك حققت نجاحًا كبيرًا بأعمال عديدة مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض لها.



ايما ستون

ولدت إيما ستون فى الـ 6 نوفمبر عام 1988 فى مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، اسمها الحقيقى ميلى جان، وعمل والدها مقاولا، وأمها كانت ربة منزل وهى سويدية الأصل ومن مشاهير برج العقرب.



ايما ستون

كانت عضوة فى مسرح الشباب والمسرح الإقليمى فى مدينة فينيكس، ومثلت بعض المسرحيات منها "ذيل عيد الميلاد" و"سندريلا" و"الحذق" و"أليس فى بلاد العجائب"، وفقًا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتا بيز.

قدمت إيما ستون أدوارًا بارزة أيضًا على الشاشة الصغيرة أبرزها Drive، Malcolm in the Middle، 30 Rock،وقامت ببطولة كل من The Amazing Spider-Man وZombieland وMovie 43 وبفضل تلك الأعمال الفنية المميزة أصبحت إيما ستون المفضلة لدى الكثيرين.

فازت بجائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم لالالاند La La Land التى حققت به نجاحًا كبيرًا، سواء على مستوى الايرادات أو النقاد ممن أثنوا عليها.