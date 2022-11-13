أكرم فريد: "للسنة السابعة على التوالي يتم تجاهل دعوتي لمهرجان القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انتقد المخرج أكرم فريد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لتجاهل دعوته لحضور فعاليات الدورة الـ 44 التي ستنطلق 13 نوفمبر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

كتب: "للسنة السابعة على التوالي يتم تجاهل دعوتي لمهرجان القاهرة السينمائي بعيدا عن أن رصيدي من الأفلام السينمائية يتعدى العشرين فيلم روائي طويل والكثير من الأفلام الروائية القصيرة التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية المختلفة ورفعت اسم مصر عاليا بحصدها الكثير من الجوائز، وبعيدا عن إنني كنت أعمل سابقا في مهرجان القاهرة السينمائي متطوعا وناهيك على أنني عضو هيئه تدريس في المعهد العالي للسينما واللي المفروض دول اول ناس يتبعتلهم دعوات وvip كمان".

وأضاف: "ولكن للأسف يمر من يمر على رئاسة المهرجان وتستمر المهزلة وسنرى علي السجادة الحمراء غدا العديد من غير العاملين بمهنة السينما على الإطلاق وطبعا للمحسوبية والشللية والشركات الراعية دور عظيم الغريب انه حتي سنة ٢٠١٩ كان القائمين علي المهرجان يجزمون بأغلظ الأيمان أن الدعوة تم إرسالها وانني تسلمتها (وهذا بالطبع لم يحدث علي الإطلاق)، وبعد ذلك جاء الرد صادما أن رئيس المهرجان بيعتذر لك إنه معملش حسابك في حفل الافتتاح وان شاء الله هيفتكرك في الختام، وبعد ردي عليهم الردود المستحقة على هذه الرسالة، لم يرسلوا الدعوة أيضا في ٢٠٢٠ ولا ٢٠٢١، ويستمر التجاهل ويستمر العبث والمجاملة والدعوة المفقودة والتي غالبا ستذهب الي راقصة ما أو بلوجر شهيرة".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".