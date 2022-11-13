سلمى أبو ضيف بدون "مكياج" وهدى المفتي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية فستانًا "أوف شولدر".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، من داخل "سيارة"، ظهرت فيها بدون مكياج، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

فاتن موسى

نشرت الإعلامية والفنانة اللبنانية فاتن موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأسود، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أمام برج "إيفل".

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة لها، ظهرت فيها بملابس سوداء، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.