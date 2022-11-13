إنجي وجدان: فخورة جدا باستضافة مصر لـ"قمة المناخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها باستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، وذلك عبر فيديو نشرته على موقع "انستجرام".

وقالت إنجي "مبسوطة جدا جدا ان مصر مستضيفة مؤتمر المناخ، ده بيثبت ان مصر لها دور أساسي عالميا، ويحطنا في مكان تاني خالص، خلت شكلنا قدام العالم كله مختلف ولينا مكان حلو، بشكر الرئيس وكل حد اشتغل على المؤتمر وخلاه يطلع بالطريقة دي"، وعلقت على الفيديو "فخورة جدا".

مؤتمر قمة المناخ 2022 المعروف أيضًا باسم COP27 هو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للتغير المناخي، يعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ، بعد تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر.