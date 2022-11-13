شاركت في ذا فويس.. كريس تعود من جديد بأغنية "Mister Mister"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- منى الموجي:

طرحت المغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية والتي تحمل الجنسية الأمريكية كريس أغنية "mister mister"، لتعود للجمهور بعد 10 أعوام من مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب the voice.

الأغنية الجديدة هي الأولى لها في ألبومها الجديد المقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

نشأت كريس في لبنان في ثقافة ثلاثية اللغات، منذ صغرها، تحدثت العربية والإنجليزية في المنزل، بينما كانت فصولها الدراسية في المدرسة باللغة الفرنسية. لتهاجر بعدها إلى الولايات المتحدة وأخذت تتناغم مع الموسيقى اللاتينية أثناء إقامتها في لوس أنجلوس وميامي، لتطور إيقاعاتها الجريئة وألحانها التي تحفز على الرقص.

تقول كريس في بيان صحفي: "أنا متحمسة جدا للعودة إلى الاستوديو وعلى خشبة المسرح من خلال أغنية Mister Mister ، كما وصفت تعاونها مع المنتج تايلر جيمس بيلينجر وكاتب الأغاني كايل كيلسو بأنها رائعة".

كريس هي مغنية وكاتبة أغاني لبنانية أمريكية، استطاعت بناء اسمًا لنفسها في بيروت، وفي عام 2012، أحدثت كريس تأثيرًا كبيرًا بالمشاركة في "the voice".

وقعت كريس مع بوب أرابيا في عام 2020 وأصبحت جزءًا من برنامج Spotify RADAR المرموق لأغنية SAVE ME الفردية ، وهي أغنية كتبتها وسجلتها مع الثنائي هولافونيك.