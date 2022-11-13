"قلبي مفرفح من الفرحة".. ياسمين عز توجه رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك أثناء تقديمها لبرنامجها "كلام الناس" المعروض عبر شاشة "mbcمصر".

قالت: "أنا جاية أقول لكم، واحد ليا، وصفر عليكوا، شيرين، أنا فخورة ومبسوطة بيكي، وقلبي كده مفرفح من الفرحة، وبصقفلك، انت ست أصيلة، قولنا الست ملهاش إلا بيت جوزها، قولتوا اطلعوا من البلد، قلنا مفيش كرامة بعد الجواز، قلتوا الكرامة ومعرفش إيه".

أضافت: "أهه قدامكم أهه، نجمة الدنيا، طبقت الكلام بالمللي، قولنا قوليله ياسي فلان وياسي علان، وكلمتين حلوين، أهو مجبتش حاجة من عندي، قالتلك يا سي حسام، قولنا صوتك يبقى واطي ومشاكلك جوه بيتك، ومتنتقديش جوزك قدام الناس وقدام حد، أهي طبقت النصيحة بالمللي وعملي واعتذرت له قدام الوطن العربي كله، مش قدام جارتك وصحابك، شيرين قالت إنها آسفة وقالت كلام وحش وقت زعل وإنها بتعتذر، قالت ايه كمان، احنا مش بنطفش، احنا بنعمر، وحاضر ياسي السيد، قصدي ياسي حسام، وآسفة إن صوتي كان عالي، لا كرامة بين الزوجين، ده كلام الدين مش كلامي، روحي يا شيرين الله يرضى عليكي دنيا وآخرة".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أكدت عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

قالت: "تم بمشيئة رب العالمين، كتب كتابي على حسام حبيب، وعايزه أقول للناس ادعوا لي، عشان مقدرش أعيش من غير دعواتكم ليا، ورضاكم عليا، كتبنا الكتاب إمبارح الساعة 9 بالليل، بحضور المقربين جدا لينا، إخواتنا".