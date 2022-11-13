إيرادات الجمعة.. "تحت تهديد السلاح" الأول و"تسليم أهالي" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "تحت تهديد السلاح"، "هاشتاج جوزني"، "الهيبة"، وحققت أمس الجمعة 11 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 575 ألفا و687 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 263 ألفًا و342 جنيها، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثاني، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 134 ألفا و950 جنيها.

وحصل على المركز الثالث فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 102 ألف و19 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 32 ألفا و607 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 27 ألفا و950 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وفاز بالمركز السادس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 6 آلاف و187 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وفي المركز السابع يأتي فيلم "الهيبة" بطولة تيم حسن، محققا 5 آلاف و378 جنيها.

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 2349 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز التاسع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 905 جنيهات.