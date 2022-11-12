شكرا لقرائتكم خبر عن أشباح أوروبا يحقق 2 مليون و676 ألف جنيه منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "أشباح أوروبا" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى، حيث حقق ليلة أمس 905 جنيهات، ووصل مجموع إيراداته لـ 2 مليون و676 ألف جنيه منذ طرحه.

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وكانت هيفاء وهبي ظهرت ضيف شرف في فيلم "خير وبركة" الصادر عام 2017، بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وسيد رجب وبيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمد ثروت، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

أما أخر فيلم قدمت بطولته كان عام 2014 بعنوان "حلاوة روح" وشاركها البطولة باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.