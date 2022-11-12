شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة للراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق محمد محمود عبد العزيز، ابن النجم الراحل محمود عبد العزيز، بمولود جديد، وذلك تزامنًا مع ذكرى وفاة أبيه السادسة.

وأعلن محمد محمود عبد العزيز، خبر المولود الجديد على صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. أبويا كان دايمًا بينادينى ويقولى (بابا) وكان ساعات بيقدمنى لأصحابه ويقول أحب أعرفكم بمحمد أبويا الصغير.. أنا بقى النهاردة بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد".

وأضاف ابن الساحر: "سبحان الله، بنتى وصلت فى فجر يوم ١٢-١١-٢٠٢٢.. اللهم لك الحمد والشكر.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وأحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرى وفاة والده النجم الكبير محمود عبد العزيز، أمس الجمعة، واصفًا إياه بالأب والمعلم والسند والضهر، كما عبر عن افتقاده له رغم مرور السنوات.

وكتب محمد محمود عبد العزيز على صفحته على "فيس بوك": "12 نوفمبر 2022 الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب والمعلم والسند والضهر.. قالوا لى الوقت هيعدى ومابيعديش، وقالوا الزمن بينسى ومانسانيش، أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة و كل لحظة، وكأن الزمن ثابت وما بيمشيش".

وتابع: "زى ما قلت وهافضل أقول، نصيحه لوجه الله: "املى عينك من حبايبك.. كل واحد يملى عينه من اللى بيحبه ويصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله و قوله وأقعد معاه واملى عينك منه واستمتع بوجوده و بقربك منه".

واختتم ابن الساحر: "اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وثبتهم عند السؤال وصبر قلوب ذويهم واشفِ كل مريض ورد كل غائب وهونها علينا جميعًا يا رب العالمين.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".