عمرو سعد يستكمل فيلمه الجديد "الغربان" فى الفيوم وعرضه صيف 2023

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عمرو سعد لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية في فيلمه الجديد "الغربان"، حيث تم بناء ديكور لمدينة كاملة في الفيوم خصيصًا لتصوير باقي مشاهد العمل وذلك بعدما تم تصوير جزء كبير منه الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على أن يتم عرض الفيلم فى صيف 2023 حسب خطة الشركة المنتجة.

فيلم الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبى، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عام 2019، وشارك فى بطولته مايك تايسون، محمود عبد المغنى، روبى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، قمر، بيومى فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أما فى الدراما فقدم عمرو سعد مسلسل "توبة" فى شهر رمضان الماضى، من إخراج أحمد صالح وشارك في بطولته ماجد المصرى، صبا مبارك، دياب، أحمد بدير، أسماء أبو اليزيد، مايا دياب، انتصار، حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، ويظهر عمرو عمرو سعد خلال أحداث العمل فى شخصية توبة صاحب محل مفاتيح ويعمل في البالة بمدينة بورسعيد.