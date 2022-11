شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يودع "إيجار قديم".. وتتر خاص لنهاية الحلقة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى صدمة درامية لمشاهدى مسلسل "إيجار قديم" الذى يقوم ببطولته النجوم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، وفيدرا، فبعد أجواء مبهجة بالاحتفال بعيد ميلاد "الأستاذ حسين" الذى يجسده الفنان صلاح عبد الله، تنقلب أحداث العمل رأسًا على عقب.

وتشهد نهاية الحلقة 11 من أحداث مسلسل "إيجار قديم" وفاة "الأستاذ حسين" فى آخر مشاهد الحلقة الحادية عشر، ويجسد شخصية "حسين" الفنان صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل، وهو الصديق المقرب لبطل العمل "رمزى" الذى يجسده الفنان شريف منير.

واكتشف "رمزي" فى نهاية الحلقة وفاة صديقه "حسين"، بعد الاحتفال بعيد ميلاده بساعات محدودة وسط أصدقائه وجيرانه وبحضور ابنه الذى يجسده محمد الشرنوبي.

وانتهت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "إيجار قديم" بتتر مميز ومختلف عن التتر الثابت للعمل منذ بدء عرضه، لتتناسب الموسيقى التصويرية والتتر مع مشهد الوفاة المؤلم وصدمة الفنان شريف منير، وقد اختار صناع العمل أن يكون لهذه الحلقة تحديدًا تتر مختلف، تعبيرًا عن التطورات التى تجرى فى الأحداث المقبلة من العمل، فيما قام بصناعة الموسيقى التصويرية وتترات العمل محمد أبوذكري، والذى فضل أن يكون تتر الحلقة 11 مختلفا ليكتب نهاية ظهور الفنان صلاح عبد الله فى الأحداث بمشهد وفاة شخصية "الأستاذ حسين".

مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مره فى الدراما إلهام وجدي، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على شاشة قنوات ON و ON drama، كما يعرض على منصة watch it، وقد تصدر مسلسل "إيجار قديم" قائمة الأكثر مشاهدة للأسبوع الثانى على التوالى على منصة watch it.