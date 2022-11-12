شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ينتهى من أغنية "اختيار" تتر مسلسل الونش لـ محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من إعداد وتسجيل أغنية جديدة، وهى تتر مسلسل "الونش" الذى يقوم ببطولته النجم ‏محمد رجب، وتحمل الأغنية اسم "اختيار" وهى من غناء عمر كمال فى أول تعاون بينه وبين هيثم ‏نبيل، والأغنية من كلمات كريم سامى وتوزيع زووم وألحان هيثم ‏نبيل.‏

وقد سجل عمر كمال الأغنية خلال الأيام الماضية، ليصبح التتر جاهزًا مع اقتراب ‏عرض المسلسل، والذى تحدد يوم السبت المقبل 19 نوفمبر على شاشة قناة "الحياة".‏

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية الطويلة 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ‏وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.‏

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.