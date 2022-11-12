شكرا لقرائتكم خبر عن صديق محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة عن طفولة الفنان في ذكرى رحيله السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 فيديو مع أحد أصدقاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أمام قبرة بمقابر أم كبيبة بمنطقة الوردان غرب الإسكندرية، وهى مدافن الأسرة، حيث طلب قبل وفاته دفنه بجوار أبيه وأسرته لشدة تعلقه بهم.

وقال عبد السلام أحمد عبد الجواد، أحد أصدقاء وجيران الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إنه يأتي سنويا لزيارة قبره وقراءة الفاتحة والقرآن الكريم لحبه الشديد للراحل، وتأثر وبكى، عندما تذكر الخير الذي كان يفعله الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وكشف عبد السلام أحمد عبد الجواد، لـ"الخليج 365"، أنه أحضر صورة قديمة تجمعه مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في الطفولة من الخمسينيات، وأن الراحل محمود عبد العزيز كان يتميز بخفة الدم وحب الجميع.

وحرصت الإعلامية بوسى شلبى، على زيارة قبر زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاته السادسة وحرصت علي قراءة له القرآن، وقامت بتوزيع قافلة طبية متكاملة من مواد غذائية وأدوات طبية، صدقة جارية على يد روح الفنان الراحل محمود عبد العزيز لأهالي منطقة الوديان أمام كبيبه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

ونشأ الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن أنطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتصف السبعينات.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهته ونجوميته الا انه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة ، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.

ونشأ الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن أنطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتصف السبعينات.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهته ونجوميته الا انه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة ، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.