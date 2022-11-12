شكرا لقرائتكم خبر عن هند رستم رفضت بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين" والشعراوى تسبب فى تغيير حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هند رستم، اليوم السبت 11 نوفمبر، أو كما يلقبها الكثير بـ"مارلين مونرو الشرق"، فهى فنانة لمعت في سماء الفن منذ دخولها حتى أصبحت من أهم الأيقونات في تاريخ السينما المصرية، حيث إنها تمتلك تاريخًا كبيرًا فى العمل السينمائى قدمت خلاله 90 فيلمًا، كما أنها كانت فتاة أحلام الكثير من الشباب.

ورغم النجومية التي حظت بها الفنانة هند رستم، فقد قررت الاعتزال في قمة مجدها وفى عز شبابها، وكشفت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم خلال لقاء سابق مع الإعلامية إيمان الحصرى في برنامج "مساء Dmc" بأن والدتها اختارت الاعتزال وهي في قمة مجدها الفني وأنها اختارت الحجاب والإعتزال عن الناس مشيرة إلى أن حجابها لم يكن غطاء الرأس ولكنه كان الاحتجاب عن الناس والتفرغ لأسرتها وزوجها.

وحكت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم تفاصيل علاقة والدتها بالداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوى، قائلة: "إن الإعلامي أحمد فراج كان صديقًا للعائلة وأخبر والدتها أنه يقدم برنامجًا جديدًا لداعية يفسر القرآن بشكل جديد اسمه الشعراوي، موضحة أن والدتها طلبت حضور دروس الشيخ الشعراوي وحضرت بالفعل مشيرة إلى أن والدتها أدت فريضة الحج والعمرة وأنها أوصت بالصلاة عليها بعد وفاتها في مسجد السيدة نفسية نظرًا لأنها كانت تحبها.

كما كشفت بسنت ابنة الفنانة هند رستم، عن أن والدتها اعتذرت عن البطولة الأساسية لمسرحية "مدرسة المشاغبين"، بدلًا من الفنانة سهير البابلي، لصعوبة قدرة والدتها على توفيق مواعيدها بسبب عرض المسرحة يوميًا اعتذرت عن الدور.