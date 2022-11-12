عمرو وهبة يكتب رسالة غامضة: "عنده والعياذ بالله داء السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتب الفنان عمرو وهبة رسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

عمر كتب "عنده والعياذ بالله داء السيطرة"، وعلق عدد من متابعيه على المنشور على النحو التالي: "أصله الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة، دي ادتهالنا كلنا في نص راسنا، هبت منها راح عقلها بالسلامة يا حبيب قلبي، يعني هو كان ضربها على إيدها، أكتب اسمه في البوست وخلاص بقى".

يُذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة فيلم "تسليم أهالي".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، ويحكي قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر للهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".