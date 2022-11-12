منتج مطربة الأغنية الشعبية شفيقة يكشف أسرار من حياتها وأيامها الأخيرة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد المنتج أحمد فخري، أن مطربة الأغنية الشعبية شفيقة حظيت بجماهيرية كبيرة في مصر عامة ومحافظات الدلتا خاصة بحكم نشأتها في مدنية "طنطا".

وحكى منتج الأغنية الشعبية أحمد فخري لـ "الخليج 365"، أنه أنتج للفنانة شفيقة حوالي 8 ألبومات "شرائط كاسيت" وحققت مبيعات كبيرة، بعدما اتفقا أن يكون تسجيل الشرائط "لايف"، إذ كان يسافر معها إلى الإسكندرية مصطحبا فرقتها الموسيقية كاملة، يكمل: "كنت بعمل زي عبدالحليم، تدخل الفرقة كلها وتشتغل وشفيقة تغني، ونسجل الأغاني بالطريقة دي، لإن الجمهور كان بيحبوا يسمعوها كده، كأنه جو فرح شعبي".

وأشار "فخري"، إلى أن مطربة الأغنية الشعبية تزوجت عدة مرات، لكنها لم تنجب، لذا كانت تعتبر جميع أبناء وبنات عائلتها أبنائها، وتكلفت بالإنفاق على زواجهم وحياتهم قبل أن تتدهور أحوالها في الأيام الأخيرة، إذ تكالب عليها المرض وضيق الحال.

وروى، صاحب شركة "صوت الغربية"، أنها أصيبت بأمراض في القلب والمخ، ولم يساندها أحد، مضيفًا: "ملقتيش حد جنبها، إلا النقابة ساعدتها في الأيام الأخيرة، إلى أن رحلت".

وعاد اسم شفيقة للظهور من جديد الساعات الماضية، بعد ظهور برومو فيلم تسجيلي يحكي عنها ويلتقي بعدد ممن كانوا مقربين منها، والفيلم من إنتاج مركز المصطبة للموسيقى الشعبية.