20 صورة لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قبل دخولها المستشفى وبعد خروجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرا أمس الجمعة، عقب إعلانها عودته لطليقها الفنان حسام حبيب مرة أخرى بعد انفصالهما.

ونستعرض صورًا جمعت شيرين وحسام قبل إعلان دخولها المستشفى وبعد خروجها.

شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية"، كشفت عن صور عقد القران، وقالت: "الخبر السعيد تم بمشيئة الله تعالى كتب كتابي على السيد حسام حبيب، كتبنا الكتاب الساعة 9 بليل، بحضور أقرب الناس ليا اخواتنا، أنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني".

أما عقد القران الأول فكان في 7 أبريل 2018 احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب بحفل زفافها الأول من الفنان حسام حبيب وسط مجموعة من الأقارب.

كان من ضمن نجوم الفن ليلى علوي، ومنة شلبي، وإلهام شاهين، بينما تغيب كل من أصالة، وأنغام، وسميرة سعيد، رغم علاقتهن القوية بشيرين .

كما حضر الحفل أيضا ابنتا شيرين مريم وهنا، رغم تداول شائعات بتواجدهما مع والدهما الموزع محمد مصطفي، خلال تلك الفترة.

كشفت شيرين عن سعادتها بحفل الزفاف، بعد أن نشرت علي حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" صورة عقد القران وعلقت قائلة: "ربنا يفرح كل الناس بفرحة زي اللي حسيتها النهاردة".