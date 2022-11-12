سبب خلاف هند رستم وبرلنتي عبدالحميد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم ذكرى ميلاد ملكة الإغراء وأيقونة السينما المصرية الفنانة الراحلة هند رستم، إذ أنها مواليد 12 نوفمبر 1931.

الفنانة الراحلة هند رستم حققت نجاحا وشهرة واسعة لامتلاكها كاريزما وجمال وأنوثة، وأصبحت في مكانة متميزة وسط بنات جيلها في ذلك الوقت، وفي ذكرى ميلادها نستعرض قصة خلافها مع الفنانة الراحلة برلنتي عبدالحميد.

كشف الفنان الراحل سمير صبري في لقاء سابق له مع الإعلامية لميس الحديدي، عن العداوة التي كانت بين برلنتي عبدالحميد والفنانة هند رستم، التي كانت على موعد مع العالمية، ولكن غيرة برلنتي عبدالحميد، منعتها من الوصول إليها، بحسب ما ذكره.

وأبرز سمير صبري خلال اللقاء كتاب عن نجمات عالميات من ضمنهن هند رستم، للمنتج والمخرج الإنجليزي ألفريد هيتشكوك، وحكى أن هذا المخرج الشهير كان مرتبطا كثيرا بوالدته ولها صورة واحدة في خياله من نمط ملابسها، وفي مرة رأى صورة لهند رستم ووجد فيها شكل والدته وكذلك الشكل المناسب للمرأة الإنجليزية، مؤكدًا أن "هيتشكوك" أرسل برقيات إلى مصر يطلب فيها رؤية "هند" من أجل المشاركة في فيلم عالمي يحضر له، لكن هذه البرقيات لم تصل إليها عمدًا، بسبب برلنتي عبدالحميد، التي كانت وقتها زوجة للمشير عبدالحكيم عامر، فتم الرد على هذه البرقيات أن "هند" غير موجودة.

الفنانة الراحلة هند رستم، اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، ورحلت عن عالمنا في 8 أغسطس 2011، إثر معاناتها من أزمة قلبية.

وبدأت هند، مشوارها الفني بالظهور كومبارس، ضمن صديقات الفنانة ليلى مراد في فيلم "غزل البنات"، قبل أن تصبح من أبرز أيقونات السينما المصرية، وتقوم ببطولة ما يزيد عن 70 فيلما مع نخبة من أبرز المخرجين، وفي مقدمتهم حسن الإمام، ويوسف شاهين.