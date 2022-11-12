"الحقي شيرين رجعت لحسام".. ميار الببلاوي ترد على رسائل الجمهور: وأنا مالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي على عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وقالت ميار خلال فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا مالي، كل الرسائل جايالي الحقي يا ميار شيرين رجعت لحسام، أنا لا طلقتهم ولا رجعتهم، أنا قولت كلمة والناس بهدلتني، وبعد كدا كله رجع يقولي إنتي عندك حق".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب مرة ثانية، أمس الجمعة.

وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية": "الخبر السعيد تم بمشيئة الله تعالى كتب كتابي على السيد حسام حبيب، كتبنا الكتاب الساعة 9 بليل، بحضور أقرب الناس ليا اخواتنا، أنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني".