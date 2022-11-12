وزيرة الثقافة والفنان حسين فهمي يتفقدان اللمسات النهائية لتجهيزات افتتاح القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات، بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة 44 من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وشملت الجولة التفقدية، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة عن تفاؤلها وثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

وكان النجم حسين فهمي استقبل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، المخرج الكبير بيلا تار في مطار القاهرة، أمس الجمعة 11 نوفمبر، قبل ساعات من إقامة حفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية.

كانت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "فيسبوك" نشرت جدول الفعاليات، وكشفت عن استقبال مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية يوم الاثنين 14 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، محاضرة للمخرج المجري بيلا تار، ويديرها المخرج أحمد عبدالله السيد.

جدير بالذكر أن بيلا تار يقدم ورشة خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تستمر لمدة تسعة أيام، وتستهدف فكرة رئيسية هي استكشاف لغة السينما من خلال عيون المخرج، إذ يقدم المهرجان ورشة العمل لصانعي الأفلام الشباب أصحاب الرؤية المبدعة والهادفين إلى تطوير مهارات الإخراج.