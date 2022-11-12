بعد توقف 11 عاما .. عودة مسلسل “طاش ما طاش” في هذا الموعد

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عودة مسلسل “طاش ما طاش” في رمضان 2023، والذي سيكون برعاية كلا من قنوات MBC وهيئة الترفيه .

نشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تجمع أبطال المسلسل الفنان ناصر القصبي والفنان عبد الله السدحان من التحضيرات الخاصة بالعمل .

وكتب “الشيخ” في تعليقه على الصورة: “التحضير لطاش ما طاش إن شاء الله رمضان القادم مع العملاقة mbc وبرعاية الترفيه ” .

التحضير لطاش ماطاش ان شاءالله رمضان القادم مع العملاقة mbc وبرعاية الترفيه 🇸🇦🔥❤️ pic.twitter.com/bKH2jHSYPr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 10, 2022

يذكر أن مسلسل “طاش ما طاش” يعد من أشهر المسلسلات في الدراما السعودية والذي يتسم بالطابع الكوميدي الساخر في مناقشة قضايا المجتمع السعودي .

والمسلسل المكون من 18 جزء بدأ إنتاجه في عام 1992 ولكن تم عرض الجزء الأول منه في عام 1993، وهو فكرة ناصر القصبي وعبد الله السدحان وشاركهما في بطولته نخبة من الممثلين بالسعودية والوطن العربي .

وتم إنتاج الجزء ال 18 والأخير من مسلسل طاش ما طاش في عام 2011 واتفق كلا من القصبي والسدحان حينها على توقف المسلسل بشكل نهائي .